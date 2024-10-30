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Сегодня, 02:25

Участникам и призерам юниорского чемпионата мира по боксу выплатят 500 тысяч долларов в виде призовых

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Крис Робертс рассказал, что организация выплатит в сумме 500 тысяч долларов участникам и призерам юниорского чемпионата мира по боксу.

«Все наши действия направлены на поддержку боксеров. И наше решение о призовом фонде в 500 тысяч долларов — очередное тому доказательство. Мы не даем невыполненных обещаний, и я горжусь тем, что IBA является ведущей организацией, которая всегда ставит интересы спортсменов на первое место. Они должны обучаться, добиваться успеха и обеспечивать свои семьи благодаря своим выступлениям. Это особенно важно для молодых спортсменов, которые находятся в одном шаге от перехода в элитную возрастную группу», — приводит ТАСС слова Робертса.

Все, кто дойдет до четвертьфинала во всех 25 мужских и женских весовых категориях, получат призовые. Четвертьфиналисты заработают по 1 тысяче долларов, бронзовые призеры — по 2 тысячи, серебряные — по 4 тысячи. Награда за золотые медали составляет 8 тысяч долларов.

Юниорский чемпионат мира по боксу проходит в Будве (Черногория) с 23 октября по 4 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном страны без ограничений.

Источник: ТАСС

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