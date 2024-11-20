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В декабре в Москве пройдет «Вечер Бокса, посвященный героям СВО»

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6 декабря в Международном центре бокса в Москве состоится «Вечер Бокса, посвященный героям СВО».

«Вечер Бокса, посвященный героям СВО» — это любительские соревнования по боксу, направленные на привлечение внимания общественности к целям и ходу проведения Специальной Военной Операции, способствующие подъему духа единения граждан многонациональной России, консолидацию усилий, направленных на всестороннюю поддержку воинов Армии России, а также развитие и популяризацию спорта среди граждан Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

В мероприятии примут участие известные государственные, политические и общественные деятели, выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства. В рамках вечера будет проведено награждение героев СВО и спортсменов.

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