В Федерации бокса России поделились ожиданиями от «Матча века» между боксерами «Динамо» и ЦСКА

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась ожиданиями от «Матча века» — матчевой встречи между боксерами «Динамо» и ЦСКА.

«Матчевая встреча «Динамо» — ЦСКА является классикой советского и российского спорта. Боксерское противостояние прошло еще в феврале 1941 года. Нынешняя встреча посвящена столетнему юбилею обществ «Динамо» и ЦСКА, мы отдаем дань родоначальникам бокса и нашим ветеранам. Мы вспоминаем первопроходцев бокса в нашей стране, среди которых Валерий Попенченко, Олег Григорьев, Александр Лебзяк и другие. Каждый из них является событием и явлением, это уникальные люди, настоящий пример.

Одна из основных задач — подготовить смену, которая будет с гордостью нести знамя чемпионов, наследники покажут мастерство. Спортсмены ЦСКА и «Динамо» всегда были бок о бок, мы уверены, что эта встреча будет способствовать укреплению связей между клубами различных видов спорта. Кроме матчевой встречи, зрители смогут увидеть культурно-патриотическую программу с участием ведущих артистов. Уверена, что мы подарим зрителям настоящий праздник. Суть этого мероприятия заключается в слогане Федерации бокса России — «бокс объединяет», — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Кириенко.

Матчевая встреча по боксу «Динамо» — ЦСКА под названием «Матч века» пройдет 7 декабря на «ВТБ Арене» в Москве.