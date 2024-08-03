Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Любительский бокс. Новости
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 15:23

В Федерации бокса России заявили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшим в драке Двали

Алина Савинова
Telegram Дзен

Федерация бокса России сделала заявление по поводу ситуации с пострадавшим в результате драки в Феодосии боксером Дмитрием Двали.

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали. В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего», — говорится в заявлении организации в Telegram-канале.

Федерация от лица Двали также поблагодарила боксерское сообщество за поддержку и содействие.

Российскому боксеру выбили глаз во время потасовки на набережной в Феодосии после того, как тот вступился за подростка. Теперь спортсмену предстоит операция на глазу. В драке также пострадал тренер спортсмена, у которого диагностирован перелом руки. Следователи возбудили дело по факту избиения чемпиона Европы по боксу.

Источник: https://t.me/RussianBoxers/15041
Бокс
Дмитрий Двали
2
Обсудить
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Во Франции не исключают инцидентов на Олимпиаде из-за убийства лидера ХАМАС
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кравцов — об избиении Двали: «Насколько я знаю, Федерация бокса России занимается вопросом помощи»