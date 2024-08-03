В Федерации бокса России заявили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшим в драке Двали

Федерация бокса России сделала заявление по поводу ситуации с пострадавшим в результате драки в Феодосии боксером Дмитрием Двали.

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали. В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего», — говорится в заявлении организации в Telegram-канале.

Федерация от лица Двали также поблагодарила боксерское сообщество за поддержку и содействие.

Российскому боксеру выбили глаз во время потасовки на набережной в Феодосии после того, как тот вступился за подростка. Теперь спортсмену предстоит операция на глазу. В драке также пострадал тренер спортсмена, у которого диагностирован перелом руки. Следователи возбудили дело по факту избиения чемпиона Европы по боксу.