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Сегодня, 10:57

В США назвали условия допуска боксеров-трансгендеров к женским соревнованиям

В США боксеров-трансгендеров допустят до участия в женских соревнованиях
Руслан Минаев
Фото Global Look Press
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Ассоциация бокса США (USA Boxing) назвала условия допуска боксеров-трансгендеров к выступлениям на женских соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Спортсменам необходимо объявить о своей гендерной идентичности, пройти операцию по смене пола и ежеквартально проходить гормональное тестирование.

В июле глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос допуска трансгендеров должны принимать спортивные федерации. При этом он добавил, что соответствующие запреты должны быть подкреплены исследованиями и не нарушать права человека.

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Источник: ТАСС
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