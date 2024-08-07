Врачи оптимистично настроены в отношении здоровья боксера Дмитрия Двали

Врачи оптимистично настроены в отношении здоровья российского боксера Дмитрия Двали, перенесшего операцию на глазу.

«Врачи настроены оптимистично. Все мы также верим в чудо», — приводит ТАСС слова члена семьи спортсмена.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

Позже стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.