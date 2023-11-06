Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 10:53

Выбивший пистолет из рук стрелявшего в Москве боксера рассказал о деталях инцидента

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Выбивший пистолет из рук стрелявшего в Москве чемпиона Европы по боксу и бывшего члена сборной России Никиты Иванова рассказал о деталях инцидента.

«Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошел сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Все произошло за секунды, некогда было бояться», — цитирует мужчину «Известия».

Еще один очевидец сообщил, что что хулиган был спортивно подготовлен и «уложил всех, кто стоял рядом».

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ-2011.

Три года назад спортсмена уже задерживали полицейские из-за того, что тот сильно избил своего партнера по команде. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске.

Источник: https://iz.ru/1600818/2023-11-06/vybivshii-pistolet-iz-ruk-streliavshego-v-moskve-muzhchina-rasskazal-o-proizoshedshem?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FVybivshij_pistolet_izruk_strelyavshego_vMoskve_m
6
Обсудить
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ходыкин — о первом турнире с Собининой: «Разве что самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал»
Российский защитник «Анахайма» Минтюков лидирует в НХЛ по очкам среди новичков
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен призовой фонд на женском чемпионате России по боксу

Пострадавший в драке с боксером в центре Москвы рассказал о своем состоянии