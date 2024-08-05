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Сегодня, 13:12

Задержаны девять участников нападения на чемпиона России по боксу Двали

Виктория Кравченко
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Участники массовой драки в Феодосии установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе, сообщили РИА «Новости» в СК РФ.

По данным источника, девять человек напали на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Всех участников обвинили в покушении на убийство.

На данный момент следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.

Дмитрий Двали
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