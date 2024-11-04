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Сегодня, 22:20

Журналист опубликовал медицинский отчет с разоблачением алжирской боксерши Хелиф

Иман Хелиф.
Фото Reuters
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Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте олимпийской чемпионки Парижа-2024 по боксу Иман Хелиф.

В отчетах 2023 года у спортсменки выявлено наличие «тестикул» и «микропениса».

Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек и «микропениса», напоминающего увеличенный клитор. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.

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Спортсменка был допущена до Игр в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого не смогла выступить на чемпионате мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.

Решение МОК допустить алжирку до участия в Олимпийских играх привело к широкому обсуждению в спортивном сообществе. Представители организации заявили, что во время принятия решения о допуске руководствовались исключительно указанным в паспорте полом Хелиф.

В октябре Хелиф заявила о переходе в профессиональный спорт.

Источник: Reduxx
Иман Хелиф

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