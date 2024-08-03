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3 августа, 23:20

«Мы своих не бросаем». Реакция на трагедию боксера Дмитрия Двали

СК открыл уголовное дело после избиения боксера Двали
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Дмитрий Двали.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Инцидент в Феодосии не остался незамеченным в обществе.

Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали лишился глаза после того, как заступился за молодого человека, которого избивала толпа мужчин. 23-летний боец вместе с братом и секундантом прибыл в Феодосию для участия в мастер-классе для молодых спортсменов. По словам Дмитрия в интервью Telegram-каналу SHOT, его карьера завершена, а в ближайшее время ему предстоит еще несколько операций на глазах.

После вмешательства Двали агрессивная толпа переключилась на него и в результате сломала боксеру орбитальную кость. Сейчас врачи пытаются спасти сам орган, чтобы глаз хотя бы различал силуэты и свет. Если это не удастся, молодому человеку установят протез.

Произошедшее вызвало волну возмущения.

Дмитрий Двали. Чемпиона Европы по боксу избила толпа из 15 человек. В результате Дмитрий Двали лишился глаза и завершил карьеру

«Что касается ситуации с Дмитрием Двали. Он поступил достойно, по-мужски, стараясь спасти молодого парня. И спас! — написал в своем Telegram-канале президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. — А эта никчемная нечисть, которая толпой решила показать свое превосходство, не думая головой, потому что, видимо, нечем думать, будет найдена и наказана по всей строгости закона. Ни один выродок не сможет избежать наказания, мы это гарантируем! Мы своих не бросаем. К сожалению, Дима сейчас в непростой ситуации, но сделаем все возможное. Ему и его семье окажем всю необходимую помощь».

Также Кремлев заявил о том, что Международная ассоциация бокса поможет Двали оплатить лечение, а также найти работу после восстановления. Федерация бокса России также сделала заявление и выразила благодарность боксерскому сообществу от лица Дмитрия.

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали. В настоящее время он проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего», — говорится в заявлении организации.

Умар Кремлев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава тренерского штаба сборной России по боксу Эдуард Кравцов пока не хочет беспокоить пострадавшего. «Знаю об этом инциденте, но без подробностей. Насколько я в курсе, Федерация бокса России занимается вопросом помощи. Сам лично пока не планирую беспокоить его», — сказал Кравцов.

Главный тренер российской национальной команды Виктор Фархутдинов выразил серьезное беспокойство. «Каких-то глобальных подробностей не знаю, сейчас нахожусь на сборе. В курсе, что Дмитрий отдыхал в Феодосии, был на пробежке, заступился за мальчика, после уже его избила толпа. Сейчас пытаюсь связаться с личным тренером Двали. Уму непостижимо, что такое случилось, тем более мы на сбор с ним собирались», — сокрушается Фархутдинов.

Следственный комитет Республики Крым открыл уголовное дело по статье «Хулиганство».

Двали брал бронзовую медаль на чемпионате мира в 2023 году, а на прошедшем в 2024-м первенстве Европы стал победителем. Последний бой он провел в апреле.

Бокс
Дмитрий Двали
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Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Чемпиона Европы по боксу избила толпа из 15 человек. В результате Дмитрий Двали лишился глаза и завершил карьеру