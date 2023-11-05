Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана

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5 ноября стрельбу у ресторана в центре Москвы открыл мастер спорта по боксу, а также обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы Никита Иванов. 37-летний спортсмен открыл огонь возле заведения Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. На место сразу выехали экстренные службы. Потасовка началась из-за того, что Иванов не смог разойтись с одним из посетителей у входа в ресторан.
По информации РЕН ТВ, самый молодой из пострадавших достиг полного 21 года, еще трое заметно старше — 39, 42 и 47 лет. По словам очевидца, Иванов не поделил дверь с самым молодым в компании: «По сути, конфликт из-за двери. Сначала он его встретил у двери и побил, за него начали заступаться охранники. Они начали его выталкивать, он их начал бить. Они очухались, побили его. Он тоже очухался, сходил в машину за стволом, потом пострелял их».
Когда Иванов начал стрелять, избитого им молодого человека в заведении уже не было. Очевидец отметил, что нейтрализовать боксера и забрать пистолет удалось другим посетителям, а при стрельбе пострадали именно охранники заведения. По словам представителя МВД Ирины Волк, задержанного мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших от стрельбы госпитализировали.
Для боксера это уже не первый криминальный инцидент, попавший в СМИ. Три года назад чемпиона Европы по боксу уже задерживали полицейские, когда он жестоко избил своего партнера по команде Бассира Мирсиябова. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске. Тогда Мирсиябова госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы.
Никита Иванов становился серебряным призером чемпионата мира по боксу-2011 в Анкаре и брал золото ЧМ-2013 в Минске. Боксер выступал в категории до 81 кг. Согласно BoxRec, в любительской карьере Иванов провел 65 поединков и выиграл 53 из них. Одним из соперников Иванова был действующий чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол, которому тот уступил по очкам.