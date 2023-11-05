Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана

Никита Иванов уже не в первый раз попадает в криминальные новости.

5 ноября стрельбу у ресторана в центре Москвы открыл мастер спорта по боксу, а также обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы Никита Иванов. 37-летний спортсмен открыл огонь возле заведения Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. На место сразу выехали экстренные службы. Потасовка началась из-за того, что Иванов не смог разойтись с одним из посетителей у входа в ресторан.

По информации РЕН ТВ, самый молодой из пострадавших достиг полного 21 года, еще трое заметно старше — 39, 42 и 47 лет. По словам очевидца, Иванов не поделил дверь с самым молодым в компании: «По сути, конфликт из-за двери. Сначала он его встретил у двери и побил, за него начали заступаться охранники. Они начали его выталкивать, он их начал бить. Они очухались, побили его. Он тоже очухался, сходил в машину за стволом, потом пострелял их».