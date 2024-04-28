На чемпионате Европы оборвался гимн России. Зал стал петь без музыки, наша чемпионка плакала

Юлия Чумгалакова разрыдалась от счастья.

В субботу в Белграде завершилась женская часть чемпионата Европы по боксу, где сборная России участвует и с гимном, и с флагом. Россиянки взяли три золотых медали — Юлия Чумгалакова победила в весовой категории до 48 кг, Дарима Сандакова — до 79 кг, Елена Гапешина — до 81 кг.

Во время церемонии награждения случилась неполадка. Чумгалакова поднялась на пьедестал, заиграл гимн России. И тут музыка прервалась. Юлия не расстроилась — начала петь гимн и затем прослезилась — от счастья. Ее поддержала девушка в зале (как стало известно «СЭ» — психолог сборной России), которая заголосила «Славься, отечество» так, что было слышно на весь старый югославский спортивный зал «Пионер» (нынешнее название — «Александар Николич Холл»). Подпевали и другие сотрудники Федерации бокса России (ФБР). Запели и зрители — по свидетельствам очевидцев, как минимум половина зала.

«Что касается церемонии награждения Юлии Чумгалаковой... Это было неприятно, но никакого злого умысла не было, — сказала генеральный секретарь ФБР Татьяна Кириенко. — Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. В организационных моментах были некоторые такие неприятности. А наш гимн был первым, так все сошлось... Не надо тут выискивать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное — мы знаем слова гимна и вместе спели, что всем всегда советую и делать».

Женская сборная России заняла первое общекомандное место. Помимо трех золотых, россиянки выиграл семь серебряных медалей. Соревнования проходили в 12 весовых категориях.

«У нас в планах было завоевание трех золотых медалей, — отметила Кириенко. — У нас не было в планах, что десять человек выйдет в финал. И сейчас три золота для женской сборной — потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше... Но получилось, как получилось. Победили сильнейшие, и это были достойные поединки. Сердце содрогается... Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены. Каждая сказала, что где-то в чем-то недоработала. Главный результат, когда такое высокое самосознание».

Чемпионат Европы в Сербии завершится в воскресенье — финалами среди мужчин. Там выступят девять российских боксеров: Эдмонд Худоян (48 кг), Дмитрий Двали (54 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тархан Идигов (67 кг), Джамбулат Бижамов (75 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг).