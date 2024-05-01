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Сегодня, 19:30

Грузинский боксер обвинил Россию в подкупе. Он снялся в финале ЧЕ после второго раунда

Грузинский боксер обвинил Россию в подкупе на чемпионате Европы
Отдел единоборств «СЭ»
Лаша Гурули.
Фото eubcboxing.org
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По словам Лаши Гурули, в России хотели, чтобы он вообще не выходил на поединок.

В Белграде 28 апреля завершился чемпионат Европы по боксу, и без громкого скандала он не обошелся. Грузинский боксер в категории до 67 кг Лаша Гурули сначала отказался от продолжения финального поединка против россиянина Тархана Идигова после второго раунда, затем не стал фотографироваться с Идиговым, а в итоге вовсе заявил, что российская сторона предлагала ему деньги.

На последний раунд Гурули не вышел якобы потому, что его не устроило судейство. Решение боксера поддержали болельщики на трибунах. Затем соперники о чем-то пообщались, после чего рефери объявил чемпионом Европы Идигова. После боя грузинский спортсмен пришел на церемонию награждения, но отказался от совместного снимка со всеми призерами. Рукопожатия при этом Гурули не избегал и даже обнялся с тем же Идиговым, который заявил, что адекватно воспринял решение соперника отказаться от фото.

«Нормально воспринял отказ фотографироваться, — сказал Идигов «Матч ТВ». — Мы свое дело сделали, он не сфотографировался, и все. Не хочет — пускай не фотографируется. Это не что-то принципиальное между нами, он даже сейчас подходил, поздравил, пожелал удачи. Сказал, что дело не во мне, а в судьях. А при чем тут судьи, если он сам снимается с боя во втором раунде, когда начинаю его бить? Судьи здесь ни при чем».

После завершения турнира Гурули неожиданно опубликовал заявление на личной странице в соцсетях. По словам грузинского боксера, ему предлагали деньги взамен на отказ выходить на ринг.

 
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«Из-за многих внутренних и внешних обстоятельств я решил прокомментировать этот факт после Олимпийских игр, — написал Гурули. — Единственное, накануне боя нам предложили много денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили окончательный ответ, сказали, что будут добиваться этой победы во что бы то ни стало. Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии, чтобы не было обмена ударами. Россиянин проиграл в первом раунде по дистанции, и я подумал, что судьи тоже так посчитали, но, несмотря ни на что, они все равно отдали ему преимущество — 4:1.

Во втором раунде я изменил свою стратегию и обменялся ударами, так что раунды были близки по очкам, хотя я думаю, что выиграл второй раунд, но они дали ему 5:0. Мне все стало ясно, поэтому мой протест был полностью направлен против организации, за которым последовала соответствующая агитация со стороны наблюдательной комиссии по отношению к организации. Есть много важных деталей, о которых я обязательно расскажу после Олимпийских игр. Речь о мировом боксе и будущем бокса».

Лаша Гурули.
Лаша Гурули.
Фото eubcboxing.org

В сборной России уже отреагировали на слова грузинского боксера. Сделал это глава тренерского штаба национальной команды по боксу Эдуард Кравцов, слова которого приводит ТАСС.

«Он попросту сдался, в боксе это никто не воспринимает. Он не отобрался на Олимпийские игры, когда от него все ждали победы. Он оказался проигравшим». Он также назвал слова Гурули о попытке подкупа психологической защитной реакцией из-за поражения.

Российские боксеры выступали на чемпионате Европы в Белграде под флагом страны. В честь их побед звучал гимн РФ. Россия выиграла общий медальный зачет, завоевав 20 наград, из которых 11 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая. На Олимпийских играх в Париже национальные команды России и Белоруссии не выступят.

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