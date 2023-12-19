14-летний боксер умер после поединка. Причиной стала черепно-мозговая травма

На месте проведения соревнований не было дежурного наряда скорой помощи.

17 декабря на Открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск произошла трагедия. Во время финального поединка вечера стало плохо 14-летнему спортсмену: после нескольких ударов соперника он потерял сознание.

Как сообщает Федерация бокса России в официальных соцсетях организации, на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка в больницу, но спасти боксера не удалось, он скончался. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку несчастного случая, чтобы установить истинные причины трагедии.

Отмечается, что Федерация бокса России совместно со Свердловской областной федерацией бокса держат на контроле ситуацию с этим несчастным случаем, а родственникам погибшего подростка будет оказана любая помощь, в том числе материальная.

Как сообщили в пресс-службе СК по Первоуральску, в ходе процессуальной проверки следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев. Тело подростка направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти, также изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований. Позже в Telegram-канале Александра Лютикова появилось видео эпизода, после которого подросток ушел из жизни. По информации Лютикова, ребенок скончался в машине скорой помощи.

Поединок, после которого умер 14-летний боксер. Фото Telegram-канал Александра Лютикова.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти 14-летнего боксера стала закрытая черепно-мозговая травма, так как у него травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа. Во время поединка боксер пропустил несколько акцентированных ударов в область печени, после чего начал терять сознание и заваливаться на канаты. Несмотря на предположение очевидцев, что проблема связана с внутренними органами, судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть наступила именно в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Когда во время второго раунда финального поединка ребенок потерял сознание, его пытались привести в чувства искусственным дыханием и массажем сердца, но это не помогало. При этом на месте не было дежурного наряда скорой помощи, лишь один врач, а машина скорой, которую вызвали после происшествия, не могла проехать к месту проведения соревнований, потому что ей не открывали шлагбаум — одному из мужчин пришлось поднимать его вручную. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух лет колонии.

Подросток тренировался в секции местного Центра развития молодёжи (ЦРДМ) и в прошлом году выигрывал первенство Свердловской области по боксу. Пресс-служба свердловского главка МВД заявила, что подростка звали Тимофей. Мальчик учился в школе № 32, жил в полной семье, у него остались мама, папа, а также две сестры.