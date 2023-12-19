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Сегодня, 14:45

14-летний боксер умер после поединка. Причиной стала черепно-мозговая травма

14-летний боксер умер после травмы на ринге в Первоуральске
Отдел единоборств «СЭ»
Боксерские перчатки лежат на ринге.
Фото Freepik
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На месте проведения соревнований не было дежурного наряда скорой помощи.

17 декабря на Открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск произошла трагедия. Во время финального поединка вечера стало плохо 14-летнему спортсмену: после нескольких ударов соперника он потерял сознание.

Как сообщает Федерация бокса России в официальных соцсетях организации, на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка в больницу, но спасти боксера не удалось, он скончался. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку несчастного случая, чтобы установить истинные причины трагедии.

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Отмечается, что Федерация бокса России совместно со Свердловской областной федерацией бокса держат на контроле ситуацию с этим несчастным случаем, а родственникам погибшего подростка будет оказана любая помощь, в том числе материальная.

Как сообщили в пресс-службе СК по Первоуральску, в ходе процессуальной проверки следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев. Тело подростка направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти, также изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований. Позже в Telegram-канале Александра Лютикова появилось видео эпизода, после которого подросток ушел из жизни. По информации Лютикова, ребенок скончался в машине скорой помощи.

Поединок, после которого умер 14-летний боксер.
Фото Telegram-канал Александра Лютикова.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти 14-летнего боксера стала закрытая черепно-мозговая травма, так как у него травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа. Во время поединка боксер пропустил несколько акцентированных ударов в область печени, после чего начал терять сознание и заваливаться на канаты. Несмотря на предположение очевидцев, что проблема связана с внутренними органами, судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть наступила именно в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Когда во время второго раунда финального поединка ребенок потерял сознание, его пытались привести в чувства искусственным дыханием и массажем сердца, но это не помогало. При этом на месте не было дежурного наряда скорой помощи, лишь один врач, а машина скорой, которую вызвали после происшествия, не могла проехать к месту проведения соревнований, потому что ей не открывали шлагбаум — одному из мужчин пришлось поднимать его вручную. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух лет колонии.

Подросток тренировался в секции местного Центра развития молодёжи (ЦРДМ) и в прошлом году выигрывал первенство Свердловской области по боксу. Пресс-служба свердловского главка МВД заявила, что подростка звали Тимофей. Мальчик учился в школе № 32, жил в полной семье, у него остались мама, папа, а также две сестры.

Бокс
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