В субботу, 18 мая, состоится поединок между двумя непобежденными боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в рамках боксерского вечера Ring of Fire на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+ и «ВКонтакте».

Бой между Усиком и Фьюри должен был состояться еще 17 февраля этого года, но британец получил рассечение на тренировке. Бой был отменен.

Профессиональный рекорд 35-летнего Фьюри — 34 победы, ни одного поражения и одна ничья. Рекорд 37-летнего Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения.