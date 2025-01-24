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Допинг

Сегодня, 21:19

Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Поветкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован на 4 года Международным агентством допинг-тестирования (ITA), сообщается на сайте организации.

Дисквалификация 45-летнего россиянина продлится до 20 октября 2028 года. Кроме того, ITA аннулировало его результаы с 28 сентября 2014 года.

Поветкина временно отстранли 31 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поветкин завершил спортивную карьеру в 2021 году. В своем последнем поединке он техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту.

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Бокс
Александр Поветкин
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