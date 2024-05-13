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Сегодня, 11:58

Бадаев — о поединке с Сульяновым: «Пришло время отвечать за свои слова»

Давид Хачатрян
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев подвел итоги турнира по джиу-джитсу, в котором он дважды дошел до финала (85 кг, GI; абсолютная весовая категория, No-Gi) и уступил в полуфинале (85 кг, No-Gi).

«Вместо того чтобы провести схватку с Анатолием Сульяновым и заработать легкие 30 миллионов рублей, я решил окунуться в гущу конкуренции и побороться с этими львами практически бесплатно. Less show, more fighting. Но эта сумма должна быть значительно больше в нашей схватке с Анатолием», — написал Бадаев в соцсетях.

Также Бадаев призвал главу лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева выслать ему контракт на бой с главой Hardcore Анатолием Сульяновым.

«Камил Гаджиев, высылай контракт, хватит говорить, давайте сделаем. Пришло время отвечать за свои слова», — заявил Бадаев.

Ранее Сульянов вызвал Бадаева на поединок, но затем стал уклоняться от схватки. Позже он назвал сумму в 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за встречу с Бадаевым.

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