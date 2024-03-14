Бенавидес дал совет Джейку Полу, как победить Майка Тайсона

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) считает, что блогер и боксер Джейк Пол (9-1) должен хорошо подготовиться к бою с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6) как физически, так и психологически.

«Главное для Джейка Пола — это играть в игру Тайсона. Держать наготове джеб и стрелять правой рукой. Джейку предстоит еще многому научиться, прежде чем он сможет составить реальную конкуренцию шестому по продолжительности владения поясом чемпиону в тяжелом весе.

Подготовка Джейка Пола будет крайне важна в таком поединке, учитывая грубую силу Тайсона и его интенсивный стиль боя. Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, это то, что Тайсон влезает в голову соперника. Джейк должен готовиться психологически не меньше, чем физически, сохраняя позитивный настрой и избегая запугивания, как бы Тайсон ни старался вывести его из себя», — приводит слова Бенавидеса Fighthype.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.