Берланга: «Я отправлю Альвареса на пенсию»

Американский боксер Эдгар Берланга (22-0) заявил, что он станет новым лицом бокса, когда побьет чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

«Я буду сражаться с легендой и собираюсь сам стать легендой, — заявил Берланга в интервью BoxingScene. — Пришло мое время заявить о себе. Я рожден, чтобы возглавить спорт и стать его лицом. Я одержу победу над ним и отправлю его на пенсию. Он уже оставил свой след в спорте, но люди устали от него и хотят видеть новые лица».

Альварес и Берланга подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.