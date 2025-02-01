Беспутин, ставший генсеком Федерации бокса России, завершил спортивную карьеру

Александр Беспутин, генеральный секретарь Федерации бокса России, объявил о завершении спортивной карьеры.

«Видимо, сейчас я уже могу объявить о конце спортивной карьеры», — поделился Беспутин.

В ходе прошедшей в Москве отчетно-выборной конференции 33-летний боксер был единогласно избран на пост генерального секретаря Федерации бокса России вместо Татьяны Кириенко.

Александр Беспутин — чемпион Европы 2013 года, серебряный призер Европейских игр 2015 года и чемпион России 2012 года по боксу. Также он занимал должность советника президента Международной ассоциации бокса (IBA).