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Сегодня, 09:08

Логан Пол победил Диллона Дэниса в боксерском поединке

Давид Хачатрян
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Звезда социальных сетей Логан Пол победил Диллона Дэниса путем дисквалификации в шестом и последнем раунде их выставочного боксерского поединка в Манчестере, Великобритания.

Этот поединок, который состоялся 14 октября, был со-главным событием вечера к профессиональному бою между блогером KSI и Томми Фьюри — братом Тайсона Фьюри.

Пол с самого начала боя контролировал ход поединка, используя свой джеб, и выигрывал каждый раунд вплоть до шестого, когда поединок превратился в хаос. Дэнис в последнем раунде попытался провести гильотину, что заставило Пола выбросить удар по лежачему Дэнису. Охрана вышла на ринг, и бой был остановлен, так как официальные лица пытались восстановить порядок.

Бокс
Диллон Дэнис
Логан Пол
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