Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

Сегодня, 21:45

Боксер Двали перенес третью операцию на глазу

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион Европы-2024 по боксу Дмитрий Двали сообщил, что перенес третью операцию на поврежденном глазу.

«Проведено уже три операции. Пока тяжело что-то насчет карьеры говорить. По здоровью пока никаких прогнозов врачи не дают, хотелось бы полностью все восстановить», — приводит ТАСС слова Двали.

Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что врачи могут восстановить зрение на поврежденном глазу Двали.

23-летнего спортсменка избили в Крыму 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших.

Дмитрий Двали. Боксера Двали избили не на пробежке, а в клубе. Сообщается, что он был пьян и ударил девушку

Источник: ТАСС
Бокс
Дмитрий Двали
0
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Роналду и Шейк состояли в отношениях пять лет
Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боксеру Двали сделают третью операцию на глазу