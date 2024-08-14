Боксеру Двали сделают третью операцию на глазу

Личный тренер боксера Дмитрия Двали Иван Щелок рассказал, что спортсмену в ближайшее время сделают третью операцию в Москве.

«Он чувствует себя хорошо и ближайшие дни проведет в клинике под наблюдением врачей. И вскоре ему будет сделана еще одна операция и, может быть, еще не одна. Врачи сказали, что восстановление после травмы будет очень долгим, но многое будет зависеть от того, как будет работать его организм», — приводит слова Щелока РИА Новости.

Тренер сообщил, что врачи положительно оценивают результаты операций. Многое зависит от того, как сейчас будет реагировать глаз Двали на хирургические вмешательства, как будет проходить восстановление.

14 августа президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что 23-летний боксер перенес вторую операцию на поврежденном глазу. Двали избили в Крыму 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших.