Дрозд назвал хорошей новостью отказ Тайсона драться с Федором Емельяненко

26 октября, 21:59
Бывший чемпион мира Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Майка Тайсона, что его боксерского боя с Федором Емельяненко не будет.
«Мне не жалко. Эти ребята уже очень много сделали. Мне бы не очень хотелось, чтобы они друг друга били. Для меня это новость хорошая», — сказал Дрозд «СЭ».
В августе 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса.
18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.