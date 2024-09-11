Дрозд — о выходе Алжира из IBA: «Насильно мил не будешь»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход национальной федерации бокса Алжира из состава международной ассоциации бокса (IBA) и их присоединение к международной федерации World Boxing.

«Это решение принесло больше негатива самой команде Алжира, потому что все прекрасно понимают, что федерация, куда они перешли, сильно уступает в проведении соревнований и их качестве и зрелищности. Так что в первую очередь они сделали плохо для себя. Я думаю, что IBA ничего не потеряла от их перехода, хоть и, безусловно, каждая федерация важна. Но это их решение, и ради бога. Как говорится, насильно мил не будешь», — сказал Дрозд «СЭ».

Альтернативная Международной ассоциации бокса (IBA) организация World Boxing была создана в 2023 году. В настоящее время в нее входят 44 национальные ассоциации.

Денис Сафронов