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Единоборства / ММА
Бокс

5 августа, 23:00

Джейк Пол — Нейт Диас: прямая трансляция боя

Прямая трансляция боя Джейк Пол — Нейт Диас стартует в 5:00
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Джейк Пол.
Фото Getty Images
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6 августа, в Далласе (штат Техас, США) пройдет бой между Джейком Полом и Нейтом Диазом.

Поединок состоится на арене «American Airlines Center» в Далласе, США и начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

Противостояние Джейка Пола и Нейта Диаза покажут в прямом эфире на американском канале Showtime. Также следить за ходом поединка можно с помощью прямой трансляции на сайте «СЭ».

На счету 26-летнего Пола в любительском боксе — 6 побед и одно поражение. В своем последнем поединке 26 февраля 2023 года Джейк проиграл раздельным решением судей британцу Томми Фьюри.

Для 38-летнего Диаса бой по правилам бокса с Полом станет первым в его карьере.

Бой между Полом и Диасом будет проходить по правилам бокса. В поединке запланировано 10 раундов, каждый из которых будет длиться по три минуты

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Джейк Пол — Нейт Диас: время начала прямой трансляции