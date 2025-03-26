Емельяненко заявил, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что пока еще не может ходить после операции на позвоночнике.

«Состояние с каждым днем улучшается, — сказал Емельяненко ТАСС.

Емельяненко также выразил благодарность всем, кто делал ему операцию и участвует в его выздоровлении. Он отметил, что пока не может ходить и передвигается на кресле-каталке, но ежедневно выполняет физические упражнения и постепенно становится на ноги все увереннее.

В профессиональной карьере 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и одна ничья. Недавно он перенес операцию на позвоночнике и приступил к реабилитации в Москве.