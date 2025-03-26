Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

26 марта, 09:15

Емельяненко заявил, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что пока еще не может ходить после операции на позвоночнике.

«Состояние с каждым днем улучшается, — сказал Емельяненко ТАСС.

Емельяненко также выразил благодарность всем, кто делал ему операцию и участвует в его выздоровлении. Он отметил, что пока не может ходить и передвигается на кресле-каталке, но ежедневно выполняет физические упражнения и постепенно становится на ноги все увереннее.

В профессиональной карьере 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и одна ничья. Недавно он перенес операцию на позвоночнике и приступил к реабилитации в Москве.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя