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Сегодня, 20:59

Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
Тайсон Фьюри.
Фото Тайсон Фьюри
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа.

Фьюри опубликовал фотографию, на которой он стоит в боксерских шортах, натянутых почти до груди. Под записью он отметил Усика и своего будущего оппонента Фрэнсиса Нганну.

Тайсон Фьюри.
Фото Тайсон Фьюри

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа во Вроцлаве, Польша.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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