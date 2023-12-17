Исмаилов считает, что со стороны Илича было подло говорить, что ему не заплатили за бой

Боец ММА Магомед Исмаилов ответил на заявления серба Александра Илича, который заявил, что промоушен Pravda Boxing не заплатил ему «ни копейки».

«С чего Илич взял, что у нас ничего нет, чтобы опровергнуть его слова. Александр — паникер, он начал меня выбешивать. Я попросил своего близкого заняться этим вопросом, Илич и ему весь мозг вынес. Я взял под контроль всю эту ситуацию. Сложности с оплатой возникли из-за Илича, потому что он захотел деньги в криптовалюте. Не ожидал услышать такое от Александра. Это было подло с его стороны», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

8 октября 2022 года Исмаилов провел боксерский поединок против Александра Илича. По итогам шести раундов боя победу единогласным решением судей одержал Исмаилов. В декабре 2023 года перед реваншем с Александром Шлеменко на турнире RCC 17 Илич заявил, что не получил гонорар за бой с Исмаиловым.