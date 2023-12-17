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Сегодня, 12:44

Исмаилов считает, что со стороны Илича было подло говорить, что ему не заплатили за бой

Виктория Кравченко
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Боец ММА Магомед Исмаилов ответил на заявления серба Александра Илича, который заявил, что промоушен Pravda Boxing не заплатил ему «ни копейки».

«С чего Илич взял, что у нас ничего нет, чтобы опровергнуть его слова. Александр — паникер, он начал меня выбешивать. Я попросил своего близкого заняться этим вопросом, Илич и ему весь мозг вынес. Я взял под контроль всю эту ситуацию. Сложности с оплатой возникли из-за Илича, потому что он захотел деньги в криптовалюте. Не ожидал услышать такое от Александра. Это было подло с его стороны», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

8 октября 2022 года Исмаилов провел боксерский поединок против Александра Илича. По итогам шести раундов боя победу единогласным решением судей одержал Исмаилов. В декабре 2023 года перед реваншем с Александром Шлеменко на турнире RCC 17 Илич заявил, что не получил гонорар за бой с Исмаиловым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-so-storony-ilicha-bylo-podlo-govorit-chto-emu-ne-zaplatili-za-boi-so-mnoi-316162/
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