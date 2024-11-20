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Сегодня, 14:40

Штырков и Эномото проведут реванш на RCC 21

Ясуби Эномото и Иван Штырков.
Фото Пресс-служба RCC
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Российский боец Иван Штырков 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге в реванше встретится с Ясуби Эномото из Швейцарии. Бой пройдет по правилам кикбоксинга.

Первый бой Халка и Самурая состоялся пять лет назад на седьмом турнире организации. Штырков ради того поединка был вынужден сгонять вес в 84 килограммов. После боя он восстанавливался еще несколько месяцев. Поединок закончился во втором раунде — Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере. Сейчас у российского бойца есть шанс взять реванш в своей весовой категории.

Эномото все чаще выступает в дивизионе до 93 килограммов. Пять лет он добивался реванша со Штырковым, и за это время успел провести несколько ярких поединков в RCC.

Напомним, турнир RCC 21 возглавит бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова. Два звездных российский спортсмена встретятся в «реванше десятилетия».

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