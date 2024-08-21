Казахстанского боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании

Казахстанского боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании, сообщает Meta-ratings.kz. Информацию о расследовании подтвердили в департаменте полиции Алма-Аты.

«В связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

По информации источника, заявление в полицию поступило 19 августа. Обратилась девушка 1996 года рождения.

В последнем бою Тураров сразился с японцем Акихиро Кондо (37-12-2). Казахстанец выиграл у соперника единогласным решением судей и защитил пояс по версии IBO. В 2021 году его обвиняли в нападении на судисполнителя.