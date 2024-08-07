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Сегодня, 11:15

Кевин Джонсон проведет поединок 30 августа в Вологде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон проведет бой против ирландца Шона Тернера 30 августа в Вологде.

«Кевин Джонсон проведет реванш с Шоном Тернером 30 августа в Вологде по правилам бокса. Там же состоится бой Алексея Папина и Феликса Валеры», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

Первый бой прошел 17 февраля и завершился победой Джонсона. 9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему боксеру было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.

Источник: ТАСС
Бокс
Владимир Хрюнов
Кевин Джонсон
Шон Тернер
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