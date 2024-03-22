Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

22 марта, 19:35

Корешков высказался о предстоящем поединке между Емельяненко и Дациком

Telegram Дзен

Российский боец ММА Андрей Корешков оценил шансы Александра Емельяненко в поединке с Вячеславом Дациком.

«Мне кажется, что шансов у него нет. А риск усугубить проблемы со здоровьем или получить новые стал намного выше. Я видел мельком, как он стоит на стердауне с Дациком, так как подписан на Славу, но мне кажется, что Емельяненко сильно рискует. В какую форму он пришел? Мне кажется, это просто попытка заработать денег. Главное, чтобы после этого он снова не ушел в запой», цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Бой между Емельяненко и Дациком пройдет 12 апреля в Москве в турнире Ural FC 7. Формат поединка  бокс в ММА-перчатках, пять раундов по две минуты.

В сентябре 2022 года Дацик на 13-й секунде нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке в турнире Hardcore.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Андрей Корешков
Вячеслав Дацик
0
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мусалов: «Оливейра — опытный боец, но я буду делать свое — разбивать его в стойке»