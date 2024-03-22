Корешков высказался о предстоящем поединке между Емельяненко и Дациком

Российский боец ММА Андрей Корешков оценил шансы Александра Емельяненко в поединке с Вячеславом Дациком.

«Мне кажется, что шансов у него нет. А риск усугубить проблемы со здоровьем или получить новые стал намного выше. Я видел мельком, как он стоит на стердауне с Дациком, так как подписан на Славу, но мне кажется, что Емельяненко сильно рискует. В какую форму он пришел? Мне кажется, это просто попытка заработать денег. Главное, чтобы после этого он снова не ушел в запой», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Бой между Емельяненко и Дациком пройдет 12 апреля в Москве в турнире Ural FC 7. Формат поединка — бокс в ММА-перчатках, пять раундов по две минуты.

В сентябре 2022 года Дацик на 13-й секунде нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке в турнире Hardcore.