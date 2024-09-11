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Сегодня, 13:42

Лебедев — о выходе Алжира из IBA: «Дураков хватает, но умных людей больше!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход национальной федерации бокса Алжира из состава международной ассоциации бокса (IBA) и их присоединение к международной федерации World Boxing.

«Искусственно созданная ситуация...Мы же понимаем, почему все это происходит. Сейчас наступают тяжелые времена, но они наступали уже не раз. Нам необходимо это пережить. Уверен, все встанет на свои места. Умных и здравомыслящих людей хватает, так же как и дураков, но умных людей все равно больше. С нами бог! Все будет нормально!» — сказал Лебедев «СЭ».

Альтернативная IBA организация World Boxing была создана в 2023 году. В настоящее время в нее входят 44 национальные ассоциации.

Бокс
Денис Лебедев

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