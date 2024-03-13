Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

13 марта, 15:05

Джон Маккарти о бое Пола и Тайсона: «Позор нам за то, что мы это допустили»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший рефери Джон Маккарти жестко раскритиковал предстоящий бой Джейка Пола (9-1) и бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Это сводит меня с ума. Я люблю Майка Тайсона. И Майк был великим бойцом, но как вы думаете, что произойдет, если вы сейчас поставите Джо Монтану [67-летний бывший квотербек NFL] на футбольное поле? В спорте есть скорость, которую Майк потерял.

Мне все равно, в какой хорошей форме ты находишься в 58 лет, когда начнется бой — ты не сможешь вернуть былую форму. Когда он выйдет на ринг, он устанет. Я смотрю на это и думаю: «Позор нам за то, что мы это допустили»— сказал Маккарти в интервью Spinning Back Clique. 

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
1
0
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брат Джейка Пола отказался драться с Майком Тайсоном

Нганну: «В раздевалке перед боем с Джошуа я чувствовал, что засыпаю»