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Сегодня, 15:36

Менеджер Бивола заявил, что соперники просят гонорар в 20-30 раз больше своего стандартного

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный менеджер Вадим Корнилов вспомнил самые необычные требования, которые выдвигали зарубежные боксеры его клиентам.

«Самое абсурдное, это когда потенциальный оппонент запрашивает сумму в 20-30 раз больше своего стандартного гонорара. Хотя в случае с Дмитрием — это шанс стать чемпионом мира. Всякое бывает. Нужно пользоваться возможностью. Чтобы стать звездой нужно выиграть в бою, в котором тебе не дают шансов. Многие боксеры не хотят брать этот шанс. Они просто называют несуразную сумму. Касаемо ситуаций, когда бой подтвержден. Мы очень лояльно относимся к допинг-тестированию. Все наши боксеры проходят полноценное тестирование со времен Руслана Проводникова. Встречаются боксеры, которые просто не хотят этого делать, тянут до последнего момента, чтобы сдать свои подписанные бумаги на подпись на допинг-тестирование. У Руслана было два случая, когда он тестировался, а соперник отказался. Первый опыт — бой Проводникова с Майком Альварадо. Он был чемпионом мира, и не стал тестироваться. Скорее всего, он был не «чистый». Как мы не пытались на него повлиять, он не стал проходить тесты. Мы были готовы сами оплатить его тесты. Любые условия. Он отказался», — приводит слова Корнилова MMA.Metaratings.ru.

Корнилов сейчас занимается делами Дмитрия Бивола, Раджаба Бутаева, Алексея Егорова, Сергея Кузьмина, Сергея Лубковича и Батыра Ахмедова.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-bivola-soperniki-prosyat-gonorar-v-20-30-raz-bolshe-svoego-standartnogo-317457/
Бокс
Дмитрий Бивол
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