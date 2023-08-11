Пауэрлифтер Кокляев назвал Федора Емельяненко фаворитом в поединке с Тайсоном

Знаменитый пауэрлифтер и шоумен Михаил Кокляев, многократный чемпион страны по тяжелой атлетике, а также участник боев в поп-ММА рассказал, почему считает Федора Емельяненко фаворитом в возможном поединке с Майком Тайсоном, хотя тот должен пройти по правилам бокса.

«Я же не боксер, но честно скажу, в любом случае отдаю пальму первенства Федору. Не потому что он мой соотечественник, а потому что он — пахарь. Глядя на Майка Тайсона, почему-то постоянно попадаются истории пятьдесят на пятьдесят. В половине случаев такие его мудрые и философские мысли, а в половине случаев он что-то употребляет. Поэтому, думаю, это может сослужить ему нехорошую службу. А вот Федор пахарь. За счет своего упорства и характера у него есть хорошие шансы выиграть у Майка Тайсона», — приводит слова Кокляева «Газета.Ru».

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил карьеру. На его счету 40 побед и семь поражений.