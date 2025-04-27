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Сегодня, 15:35

Павел Силягин выйдет на ринг 2 мая на турнире «IBA.PRO 5» в Бресте

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Бронзовый призер чемпионата мира и Европейский игр 2015 года, чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе Павел Силягин 2 мая в Бресте проведет бой на турнире «IBA.PRO 5», посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соперником россиянина по 8-раундовому поединку в полутяжелом весе стане участник двух Олимпийских игр, бывший чемпион IBO во втором среднем весе эквадорец Карлос Гонгора.

В последний раз 31-летний Силягин выходил на ринг в сентябре 2024 года в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions, когда единогласным решением судей победил Улугбека Собирова и завоевал пояс IBF Intercontinental. 35-летний Гонгора преимущественно выступал в США, последний бой эквадорца состоялся в июне 2024 года.

Бой Силягин и Гонгоры будет со-главным на турнире «IBA.PRO 5», а возглавит вечер бокса 10-раундовый поединок за пояс IBA.PRO в полутяжелом весе между Алексеем Алферовым (1-0) и Ли Ингелреста (12-0-1, КО 4).

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