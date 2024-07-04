Певец Джиган проведет спарринг с Роем Джонсом-младшим

Рэп-исполнитель и серебряный призер чемпионата Европы по кикбоксингу Джиган проведет спарринг с серебряным призером Олимпийских игр и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

«Бой будет не из простых, все-таки против меня выступит абсолютный чемпион. Но не зря же я качал руки и занимался боксом с семи лет, а последний месяц полностью посвятил подготовке: часами играл в файтинги на приставке. Шансы на победу есть, потому что Рой уже не на пике своей формы. А чтобы изучить противника и разгадать его приемы, перед поединком схожу на его мастер-класс, который тоже пройдет в «Лужниках», — приводит слова Джигана пресс-служба АНО «Московский спорт».

Спарринг пройдет в рамках Дня московского спорта 6 июля.