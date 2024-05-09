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Сегодня, 15:15

Поединок между Асбаровым и Папиным был признан несостоявшимся

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В команде российского боксера Алексея Папина заявили, что бой с Сосланом Асбаровым признали несостоявшимся.

Поединок, состоявшийся 29 октября 2023 года, завершился победой Асбарова единогласным решением судей. В апреле появилась информация, что 31-летний спортсмен будет дисквалифицирован за употребление допинга.

«Бой официально признан несостоявшимся. Нас об этом уведомили», — цитирует представителя команды Папина ТАСС.

В своей карьере 36-летний Папин одержал 15 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Асбарова 4 победы и ни одного поражения.

Источник: ТАСС
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