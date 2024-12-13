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Допинг

Сегодня, 09:54

Призера чемпионатов мира по тайскому боксу россиянина Набати дисквалифицировали за допинг

Камила Абдурахманова
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Двукратного призера чемпионатов мира по тайскому боксу россиянина Кямри Набати повторно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

30-летний Набати был отстранен от соревнований на четыре года из-за того, что в его допинг-пробе нашли стероиды и мельдоний. Кроме того, он подделал информацию о нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончится 5 ноября 2028 года.

В 2016 году Международная федерация ассоциаций муайтай отстранила российского спортсмена Набати на шесть лет. Причиной стали обнаруженный в допинг-пробе запрещенный кленбутерол и подделка документов.

Набати занял второе место на чемпионате Европы в 2013 году, а через год стал бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 году он получил серебро на чемпионате мира.

Источник: ТАСС
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