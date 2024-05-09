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Сегодня, 20:09

Исмаилов: «Разговаривал с Асбаровым — он сказал, что ничего не принимал»

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Известный тренер Рамазан Исмаилов предположил, за какое нарушение антидопинговых правил Сослан Асбаров мог получить дисквалификацию на 6 лет.

Ранее стало известно, что поединок между 32-летним боксером и Алексеем Папиным был признан несостоявшимся.

Победы над Алексеем Папиным и Дмитрием Кудряшовым являлись нарушением. Спортсмен, который выигрывает у всех звезд, и сам является звездой.

— Папин и Кудряшов — это первостатейные негодяи, которые спать не могут из-за желания отомстить Асбарову? Или как?

— Меня спросили, я ответил, что думаю. Не обязательно это должны быть они. Это могли быть их фанаты. Просто почитатель искусства Папина, Кудряшова или другого боксера угостил бутылкой воды, дал попить. Зашел в кафе, заказал чай, в него что-то подлили. Я разговаривал с Сосланом. Он сказал, что ничего не принимал, цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Асбаров дисквалифицирован с 15 апреля 2024 года по 21 декабря 2029 года.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Поединок между Асбаровым и Папиным был признан несостоявшимся