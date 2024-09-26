Россияне пропустят чемпионат мира по армрестлингу в Греции из-за отказа выступать без флага страны

Сегодня, 13:43
Президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов сообщил, что российские спортсмены не поедут на чемпионат мира в Греции из-за нежелания выступать на международных стартах в нейтральном статусе.
Турнир пройдет с 30 сентября по 6 октября в Лутраки.
«Мы были, наверное, первой общероссийской федерацией, отказавшейся от выступлений на международной арене в нейтральном статусе. В международной федерации нашу позицию понимают и принимают. Вместе ждем изменения позиции МОК», — приводит ТАСС слова Филимонова.
Ранее Всемирная федерация армрестлинга (WAF) разрешила россиянам выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.