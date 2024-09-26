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Сегодня, 13:43

Россияне пропустят чемпионат мира по армрестлингу в Греции из-за отказа выступать без флага страны

Алина Савинова
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Президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов сообщил, что российские спортсмены не поедут на чемпионат мира в Греции из-за нежелания выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Турнир пройдет с 30 сентября по 6 октября в Лутраки.

«Мы были, наверное, первой общероссийской федерацией, отказавшейся от выступлений на международной арене в нейтральном статусе. В международной федерации нашу позицию понимают и принимают. Вместе ждем изменения позиции МОК», — приводит ТАСС слова Филимонова.

Ранее Всемирная федерация армрестлинга (WAF) разрешила россиянам выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Александр Филимонов

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