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Сегодня, 11:30

Сауль Альварес — Хайме Мунгия: время начала и где смотреть трансляцию боя

Сауль Альварес проведет защиту четырех титулов с Хайме Мунгией 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото AFP
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль «Канело» Альварес проведет очередную защиту четырех титулов ( WBC, WBO, IBF и WBА) с Хайме Мунгией в ночь на 5 мая. Формат боя — двенадцать раундов по правилам профессионального бокса.

Боксерский вечер состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало турнира в 03.00 по московскому времени. Главный бой ожидается не ранее 06.00 мск.

На территории России легальной трансляции боксерского вечера не будет. Права на трансляцию боя Альварес — Мунгия принадлежат онлайн-сервису DAZN.

Хайме Мунгия имеет внушительный рекорд — 43-0. На счету Сауля Альварес рекорд — 60-2-2.

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Бокс
Сауль Альварес
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