Шакур Стивенсон: «Я ошибался по поводу Тима Цзю»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) признался, что был неправ, когда говорил, что чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-0) проиграет временному чемпиону по версии WBC Брайану Мендосе (22-3).

«Я ошибался по поводу Тима Цзю, он выглядел лучше, чем я думал», — написал Стивенсон в соцсети X.

Ранее Стивенсон писал, что не видит ничего особенного в Цзю, и что он проиграет Мендосе.

Цзю победил Мендосу единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.