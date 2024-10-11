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Сегодня, 14:04

Судья федерации бокса погиб в ходе стрельбы в Киргизии

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Бишкеке во время стрельбы в спортивном клубе погиб судья экстра-класса Международной федерации бокса Мукаш Ырсалиев, сообщает РИА «Новости».

Также, по данным источника, огнестрельное ранение получил бывший тренер национальной сборной Киргизии по боксу Жылдызбек Ниязалиев. В четверг вечером Ырсалиев приехал в спортивный зал, где работал Ниязалиев, чтобы выяснить отношения.

«В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлено, что Ы.М. (Ырсалиев Мукаш) приехав к месту работы Н.Ж. (Ниязалиева Жылдызбека), предъявил свои претензии. В последующем преднамеренно произвел выстрел из охотничьего ружья «Сайга», зарегистрированного на него, в брюшную полость Н.Ж. После нападавший Ы.М. выстрелил в ногу находящегося там же С.Э., который вступил в борьбу, убирая направленное на него ружье. В ходе борьбы произошел случайный выстрел в голову нападавшего Ы.М., от чего последний скончался на месте», — говорится в заявлении МВД республики.

По предварительной информации правоохранителей, между мужчинами были финансовые разногласия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: РИА Новости

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