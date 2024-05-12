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Сегодня, 13:00

Тайсон Фьюри — Александр Усик: дата и место проведения боя в мае 2024

Тайсон Фьюри проведет поединок против Александра Усика 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Тайсон Фьюри проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика в субботу, 18 мая. Боксерский вечер Ring of Fire пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.

Бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024-го, но 2 февраля британский боксер получил рассечение на тренировке. Бой отменили.

35-летний британец владеет поясом чемпиона по версии WBC, на счету 37-летнего украинца — титулы WBA, WBO и IBF.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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