Тайсон Фьюри

Бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком назначен на 21 декабря 2024 года. Поединок примет «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (ОАЭ). Время начала боя пока официально не анонсировано.

В первом бою украинский супертяжеловес победил раздельным решением судей британского боксера и стал абсолютным чемпионом мира. В контрактах обоих бойцов был сразу прописан бой-реванш. Фьюри выразил желание провести второй поединок, Усик согласился.

Официальной трансляции в России не планируется.

37-летний Усик, после победы над Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. На его счету в профессиональном боксе — 22 победы в 22 боях. Для 36-летнего Тайсона Фьюри это было первое поражение в карьере. У британца — 34 победы, 1 поражение и 1 ничья.