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Сегодня, 18:00

Тайсон Фьюри: когда бой с Александром Усиком в мае 2024 — дата и время начала

Фьюри поборется за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри поборется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с украинцем Александром Усиком в рамках Ring of Fire в субботу, 18 мая. Вечер бокса состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Планировалось, что бой между Фьюри и Усиком пройдет 17 февраля 2024 года, в начале февраля британец получил рассечение на тренировке. Бой перенесли.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+. Также следить за поединком можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Тайсон Фьюри — Александр Усик: дата и место проведения боя в мае 2024