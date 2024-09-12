Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

Сегодня, 11:18

Тим Цзю назвал следующего после Муртазалиева соперника

Telegram Дзен

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) заявил, что после поединка с чемпионом IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0) хочет подраться с Эриксоном Лубином (26-2).

— Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы организовать как можно больше боев. Как только мы проведем поединок с Муртазалиевым, сразу же приступим к следующему бою. И так далее.

Главное — это цели, стремления, деньги, наследие и возможность стать лучшей версией себя. Мои планы довольно просты: я жду следующих соперников — Муртазалиева, а затем Лубина, — сказал Цзю BoxingScene.

Муртазалиев и Цзю подерутся 19 октября на Caribe Royale Resort в Орландо, США.

Бокс
Тим Цзю
IBF
WBO

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
День программиста отметят 12 сентября
Самолеты Ту-22м3 выполнили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
Суд приговорил экс-министра здравоохранения Иркутской области к 18 годам колонии
Названы самые грибные регионы России
Популярное видео
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя